نائب عن نينوى : مديرة الموازنة في وزارة المالية تتعمـد بعدم اعادة المنتسبين المفصوليـن بحجج غير مقنعـة

2019/09/16 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم النائب عن محافظة نينوى احمد الجربا ، مديرة قسم الموازنة في وزارة المالية بانها تتعمد بعدم ارجاع المنتسبيـن المفصلوين في نينوى بحجج غير مقنعة ، رغم صدور العديد من القرارات الرسمية بهذا الشأن .وقال الجربا في مؤتمر صحفي ، ان ” وزارة الداخلية بدأت العمل من جديد من اجل اعادة ارسال الاسماء الى […]

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