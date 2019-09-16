وزارة الزراعة تتوقع إنتاج 600 ألف طن من الأرز في موسم الحالي

2019/09/16 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، إن المساحة المزروعة تشمل 645 ألف دونم، وهي الأكبر في 20 عاما بفضل وفرة الأمطار.

وأضاف النايف أن الرقم قد يغطي 70 في المئة من الاحتياطات المحلية، وفق ما نقلت "رويترز".

وحظر العراق، وهو مستورد كبير للحبوب في الشرق الأوسط، زراعة الأرز في يونيو 2018 بسبب نقص المياه، لكنه عدل عن قراره في موسم 2019 بعد أمطار وفيرة.

انتهى .ا.ع

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