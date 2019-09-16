2019/09/16 | 17:48
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لجنة نيابية: اي وزير للصحة خلفا للعلوان سيواجه الضغوط والابتزاز) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
أكدت لجنة الصحة النيابية، الاثنين، ان اي وزير سيترأس وزارة الصحة سيواجه نفس الضغوط التي واجهها علاء ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
لجنة نيابية: اي وزير للصحة خلفا للعلوان سيواجه الضغوط والابتزاز) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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