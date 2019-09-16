لجنة نيابية: اي وزير للصحة خلفا للعلوان سيواجه الضغوط والابتزاز

2019/09/16 | 17:48

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بغداد :سومر نيوز

أكدت لجنة الصحة النيابية، الاثنين، ان اي وزير سيترأس وزارة الصحة سيواجه نفس الضغوط التي واجهها علاء ا...

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