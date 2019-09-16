العاني يترأس اجتماعاً للجنة العليا لاعداد مشاركة العراق بمعرض اكسبو 2020 دبي

2019/09/16 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراس وزير التجارة محمد هاشم العاني،اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة العليا لاعداد المشاركة الرسمية لجمهورية العراق في معرض اكسبو 2020 دبي ، المقرر انعقاده العام المقبل في العاصمة الاماراتية دبي.

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