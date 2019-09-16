“بالصور” انقاذ حياة فتاة حاولت الانتحار من اعلى برج في بغداد

2019/09/16 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تمكنت فرق الدفاع المدني من انقاذ حياة فتاة تبلغ من العمر 13 سنة عندما حاولت الانتحار من اعلى برج كاميرات مراقبة في منطقة الحسينية قرب دائرة المرور.

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