2019/09/16 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت السفارة اليابانية في بغداد، اليوم الاثنين، عن انجاز مراسيم مشروع إعادة تأهيل محطة المسيب الحرارية، فيما بينت ان المشروع حقق المستوى المستهدف والبالغ 250 ميغاواط.

وقالت السفارة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "سفير اليابان لدى العراق ناوفومي هاشيموتو حضر مراسيم إنجاز (مشروع إعادة تأهيل محطة المسيب الحرارية)".

واضافت ان "هذا المشروع يهدف إلى استعادة قدرة العراق على توفير الطاقة واستقرارها عن طريق إعادة تأهيل الوحدة رقم 3 (من أصل 4 وحدات) في محطة المسيب الحرارية، والتي تعد واحدة من أهم محطات الطاقة في العراق الواقعة بالقرب من العاصمة بغداد".

وتابع "على الرغم من دورها الحاسم في إمداد الطاقة، تأثرت محطة المسيب الحرارية منذ افتتاحها في أواخر الثمانينيات بشدة بنقص الصيانة وسوء الإدارة نتيجة العقوبات الاقتصادية التي فرضت على العراق بشكل جزئي، مما أدى إلى انخفاض كبير في كل من انتاج الطاقة ونسبة التشغيل".

وبين "حقق إنتاج الطاقة للوحدة رقم 3 من هذه المحطة المستوى المستهدف والبالغ 240 ميغاوات من خلال هذا المشروع، والذي سيكون مساهمة كبيرة لإنتاج الطاقة في العراق"، مضيفا أن "الحكومة اليابانية ستستمر بمساهمتها في إعادة إعمار العراق عبر دعم جهود الحكومة العراقية والشعب العراقي نحو إعادة إعمار قطاع الكهرباء".

ولفت الى انه "تم توقيع المذكرات المتبادلة بين الحكومتين العراقية واليابانية في 10 كانون الثاني 2007 لتقديم قرض المساعدات الإنمائية الرسمية (قرض الين) لهذا المشروع"، متابعة ان "مبلغ القرض حوالي 313 مليون دولار أمريكي (36.764 مليار ين ياباني)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة اليابانية تنجز مراسيم مشروع إعادة تأهيل محطة المسيب وتؤكد انه حقق هدفه) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة اليابانية تنجز مراسيم مشروع إعادة تأهيل محطة المسيب وتؤكد انه حقق هدفه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).