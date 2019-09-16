2019/09/16 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

طالبت دائرة صحة كركوك، وزير الصحة بالعدول عن قرار استقالته والبقاء وزيرا للصحة والبيئة وذلك بتجمع لمنتسبي الدائرة في المدينة.





وقال مدير عام صحة كركوك كريم ولي جميل في تصريح لوسائل الإعلام بينها “النور نيوز”، “نحن كدائرة صحة كركوك ندعو الوزير الى العدول عن قرار الاستقالة خدمة للمصلحة العامة، ونود ان نبين ان الوزير قدم جهود كبيرة في وزارة الصحة بحكم خبرته الطويلة في مجال الاختصاص، خصوصا في المحافل والمنظمات الدولية”.





وأضاف، ان “نحن على يقين ان استقالة الوزير سينعكس سلبا على اداء وزارة الصحة وتشكيلاتها كافة، خاصة في الظروف الراهنة التي يمر بها العراق والمنطقة”

وتابع، “نطالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتدخل لحل الموضوع والابقاء على علاء الدين العلوان على رأس الوزارة كونه شخص مهني وذو خبرة، ونحن على ثقة بأنه قادر على تطوير النظام الصحي بالعراق في حال حصول على دعم الحكومة والبرلمان”.





وأشار مدير صحة كركوك، ان “وزير الصحة والبيئة أصدر وثيقة تلخص مجمل الوضع الصحي والبيئي في العراقي”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

18

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كركوك تطالب الوزير بالعدول عن قرار استقالته) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كركوك تطالب الوزير بالعدول عن قرار استقالته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).