هيئة الرأي تناقش إطلاق الدور الثالث للمراحل المنتهية

2019/09/16 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التربية، اليوم الاثنين، ارسال قرار الدور الثالث للمرحلتين المتوسطة والاعدادية لمجلس الوزراء لغرض المصادقة.وقالت الوزارة في بيان، ان "هيئة الرأي التي يترأسها السهيل اجتمعت اليوم الاثنين المصادف 16 من ايلول الحالي لعام 2019 لمناقشة موضوع إطلاق امتحان الدور الثالث لطلبة الصفوف المنتهية للمرحلتين المتوسطة والاعدادية".

يذكر ان الوزارة قد سمحت للطلبة المكملين بثلاثة مواد فقط بأداء الامتحانات للدور الثاني".



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