قائممقام الفلوجة لـ

2019/09/16 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

توعد قائممقام مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار مؤيد فرحان الدليمي، اليوم الاثنين، الشركات المتلكئة في مهام عملها بالعقوبات وتنفيذ الشروط الجزائية مشددا على تشكيل

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