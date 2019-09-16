الزراعة تتوقع ارتفاع أنتاج الأرز في الموسم الحالي

2019/09/16 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز-

أعلنت وزارة الزراعة العراقية ، اليوم الاثنين، أنها تتوقع إنتاج 600 ألف طن من الأرز في موسم 2019 الزراعي.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد

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