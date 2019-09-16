2019/09/16 | 18:06

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البخاتي : اللجنة المكلفة من الحكومة لم تكشف أسباب استهداف مواقع الحشد (فيديو)

طالب النائب عن تيار الحكمة الوطني جاسم البخاتي البرلمان والحكومة

بالكشف عن ملابسات استهداف مواقع الحشد الشعبي .

البخاتي وفي تصريح لقناة آفاق اكد على ضرورة الكشف عن أسباب استهداف

المؤسسة الأمنية مشيرا الى ان اللجنة التي كلفتها الحكومة لم تخرج

لغاية الان عن أي نتائج حيال الامر.

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