2019/09/16 | 18:06

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الحامدي: البرلمان يستعد لاستجواب أربعة وزراء خلال الاسبوع المقبل

الاثنين

16

أيلول

2019 :

05:42 pm

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أكدت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي أن مجلس النواب مستعد

لاستجواب أربعة وزراء خلال الأسبوع المقبل. وقالت الحامدي إن الاستجوابات ستبدأ خلال الأسبوع المقبل للوزراء

الذين لم ينفذوا البرنامج الحكومي وتدور حولهم شبهات فساد، لافتة إلى

إن وزراء الزراعة والكهرباء والنقل والمالية سيتم استجوابهم خلال

الفصل الحالي.وأضافت أن الكتل الكردية وبعض الكتل السياسية الأخرى

تضغط بشكل كبير لمنع البرلمان من استجواب وزير المالية فؤاد حسين،

مبينة أن النواب المستجوبين مصرين على استجواب وزير المالية لمخالفته

القانون بشكل صريح.

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