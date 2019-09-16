“جنرال إلكتريك” تضيف 3 آلاف ميغاواط كهرباء للعراق

2019/09/16 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن رئيس مجلس إدارة شركة “جنرال إلكتريك” عملاق الطاقة الأمريكي، جون رايس، الاثنين، إضافة 3 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية إلى الشبكة العراقية في عام 2020.وقال رايس في بيان اطلعت عليه “كلكامش برس”، إن “لدى الشركة عديد من المشاريع في العراق، منها معنية بإنتاج الطاقة، وأخرى في مجالي التوزيع ونقل الطاقة”.ويعاني العراق من نقص إنتاج الطاقة الكهربائية، رغم توقيعه كثير من العقود الخاصة بإنشاء المحطات الكهربائية، إذ يأتي تكرار انقطاع الكهرباء على رأس شكاوى السكانوأشار رايس إلى أن “الشركة ستزود محطة (بسماية) في البلاد، بأربعة توربينات غازية وأربعة مولدات، لإضافة 1500 ميغاواط، ويصعد إنتاجها إلى 4500 ميغاواط، ولتكون أكبر محطة منتجة للطاقة في العراق”.ويستورد العراق جزءاً من طاقته الكهربائية من إيران، لتعويض النقص الذي تتعرض له المنظومة الوطنية، خصوصاً في فصل الصيف.

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