2019/09/16 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: t1HI4TF3wbM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالمباشر - كابينة عبد المهدي .. چنتي بواحد صرتي بثنين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالمباشر - كابينة عبد المهدي .. چنتي بواحد صرتي بثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).