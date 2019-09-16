روسيا تستعد لتجربة تقليص أيام العمل الأسبوعية إلى 4 أيام

2019/09/16 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد وزارة العمل الروسية لمناقشة تجربة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية من 5 إلى 4 أيام، حيث ستعتمد في ذلك على تجربة النظام الجديد على عدد من المؤسسات والدوائر، للتحقق من قيمة المشروع الإنتاجية.وذكر نائب رئيس وزارة التنمية الاقتصادية الروسية بيوتر زاسيلسكي في تصريح صحفي بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الاثنين , أن وزارة […]

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