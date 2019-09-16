2019/09/16 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس محافظة ديالى جلسة رسمية لتدارس ملفات هامة بحضور المحافظ مثنى التميمي والقيادات الامنية في المحافظة .وقال مصدر مطلع في مجلس ديالى لمراسل وكالة وطن للانباء اليوم ان مجلس المحافظة عقد جلسة رسمية نوقش خلالها الوضع الأمني والخروقات الأخيرة في بعض المناطق وملف أخراج الجيش من المدن وتسليم ملف الأمن للشرطة، فضلا عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس ديالى يناقش ملفات هامة مع المحافظ والقيادات الامنية في المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس ديالى يناقش ملفات هامة مع المحافظ والقيادات الامنية في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).