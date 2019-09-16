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ترامب يغرد : لا نحتاج لنفط أو غاز الشرق الأوسط

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ترامب يغرد : لا نحتاج لنفط أو غاز الشرق الأوسط

الاثنين 16 سبتمبر 2019 - 18:05

ترامب

كتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إن بلاده أصبحت المنتج الأول للطاقة في العالم، وهي لا تحتاج إلى نفط وغاز من الشرق الأوسط، لكنها ستساعد حلفاءها في المنطقة.

وقال في تغريدته على تويتر اليوم الاثنين : "نظرا لأننا حققنا أداء جيدا في مجال الطاقة في السنوات القليلة الماضية، نحن الآن مصدر صاف للطاقة، ونحن المنتج الأول للطاقة في العالم".

وأضاف ترامب: "نحن لا نحتاج نفط وغاز الشرق الأوسط، وفي الحقيقة لدينا عدد قليل جدا من الناقلات هناك، لكننا سنساعد حلفاءنا".

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