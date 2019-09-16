جهاز المخابرات العراقي ينفي تصريحه بشأن الهجمات على شركات

2019/09/16 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ونفى متحدث (لم يكشف هويته) بحسب بيان لجهاز المخابرات، قيام أي مسؤول في الجهاز بالتصريح لموقع "ميدل إيست أونلاين"، أو أي جهة إعلامية أخرى بشأن الهجمات التي طالت مؤسسات نفطية شرق السعودية.

وأضاف أن "الجهاز ملتزم بنص وروح البيان الصادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء في 15 أيلول الجاري، وأنه يدعو وسائل الإعلام إلى توخي المصداقية والدقة في نقل الأخبار، خصوصا تلك التي قد تسعى إلى إقحام البلاد في صراعات ومواجهات خارجية".

انتهى .ا.ع

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