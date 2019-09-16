الأسهم الأمريكية تنخفض بفعل مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي

2019/09/16 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الاثنين وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الهجوم على منشأتي نفط في السعودية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

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