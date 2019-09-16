2019/09/16 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aS15dMKG3RE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مطالبات فلاحية في الزبير بدعم منتوجهم المحلي #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مطالبات فلاحية في الزبير بدعم منتوجهم المحلي #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).