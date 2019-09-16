طلب درجال وعدم حضور المشتكى عليهم يؤجل النطق بالحكم على اعضاء الاتحاد العراقي

2019/09/16 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قررت محكمة جنايات الرصافة تأجيل النطق بالحكم في القضية التي رفعها النجم السابق عدنان درجال ضد ثلاثة موظفين باتحاد الكرة، على خلفية تزوير أوراقه في انتخابات اتحاد الكرة، ما تسبب في إبعاده عن الانتخابات.

وقال مصدر من المحكمة في تصريح صحفي ان "القاضي قرر تأجيل النطق بالحكم ضد المتهمين وليد طبرة مدير العلاقات العامة في الاتحاد وصباح رضا أمين سر الاتحاد وستار جبار زوير رئيس لجنة الطعون التي شكلت خلال انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم".وأضاف: "سبب التأجيل كان بشقين الأول بطلب من المشتكي عدنان درجال والسبب الآخر عدم حضور الثلاثي الآخر إلى قاعة المحكمة ما دفع القاضي لتأجيل النطق بالحكم لمدة أسبوع واحد".وكان الاتحاد قد دخل بمفاوضات مع عدنان درجال في اليومين الماضيين لإقناعه بسحب شكواه من المحكمة، فيما اشترط درجال استقالة جميع الأعضاء لقبول إنهاء القضية.

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