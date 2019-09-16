ميسي ضمن تشكيلة برشلونة لمواجهة دورتموند في دوري الابطال

2019/09/16 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه التي تستعد للسفر إلى ألمانيا، من أجل خوض مواجهة بوروسيا دورتموند، غدًا الثلاثاء، في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة البلوجرانا، تواجد ليونيل ميسي، للمرة الأولى هذا الموسم، بعدما غاب طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة.كما شهدت القائمة عودة الحارس نيتو، والذي تعرض لكسر في يده اليسرى خلال الفترة التحضيرية للفريق.وجاءت قائمة الفريق الكتالوني كالتالي:حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، إينياكي بينيا.الدفاع: سيميدو، بيكيه، توديبو، لينجليت، موسى واجي، جوردي ألبا، جونيور فيربوالوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، آرثر ميلو، ألينا، سيرجي روبيرتو، دي يونج، فيدالالهجوم: لويس سواريز، ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، كارليس بيريز، أنسو فاتي.





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