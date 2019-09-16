خطف “ايزيدخان” في عفرين

2019/09/16 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ عفرين أعلن نشطاء حقوق الإنسان من مدينة عفرين السورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن خطف شاب ايزيدي عفريني من قبل فصيل الحمزات والذي يتواجد برفقة القوات التركية المحتلة في المدينة منذ انطلاق عملية غصن الزيتون قبل ما يقارب العامين.حيث أقدم فصيل الحمزات الموالي للاحتلال التركي حسب ما نشطاء حقوق الإنسان، …

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