دي خيا مع مانشستر يونايتد حتى 2023

2019/09/16 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن حارس مرماه الدولي الإسباني دافيد دي خيا وقع عقدا جديدا حتى العام 2023.

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