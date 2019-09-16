بيشمركة السليمانية يفوز بسبعة عشر هدفاً !

2019/09/16 | 19:00

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دهوك / الصباح

اغرب نتيجة حدثت قبل ايام في الدور الاخير لبطولة الناشئين في الدوري الكردستاني بكرة القدم..فكل الدلائل كانت تشير الى ضمان فريق ناشئة زاخو الفوز باللقب المنتظر قبل الدور الاخير رغم انه كان متساويا بالنقاط مع ناشئة بيشمركة السليمانية لكن زاخو كان متفوقا عليه بفارق ( 11) هدفا الامر الذي يعني بانه ضامن اللقب في حالة فوزه بالمباراة الاخيرة..وفيما كان جمهور زاخو ينتظر فوز فريقه ليحتفل حدث ما يشبه الصدمة ..وفاز زاخو في الدور الاخير بنتيجة 6 – 3 لكن منافسه بيشمركة السليمانية فاز بنتيجة 17- 1 ليحصل على اللقب ..الامر الذي ترك الكثير من علامات الاستفهام الكبيرة.

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