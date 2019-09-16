استئناف المباريات المؤجلة لمنافسات الشباب الكروية في واسط 

2019/09/16 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكوت / حسن شهيد العزاوي

اعلن الاتحاد الفرعي لكرة القدم عن استئناف المباريات المؤجلة لمنافسات المحافظة لفئة الشباب بكرة القدم بعد توقفها لتزامنها مع ايام عاشوراء والاستعداد لاقامة بطولة السوبر.



وقال رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم عبد الكريم اسكندر لـــ(الصباح الرياضي) :ان مباريات بطولة المحافظة لفئة الشباب بكرة القدم شهدت استئناف ثلاث مباريات مؤجلة، مشيرا الى ان الفرق المشاركة هي الزعيم والشرقية والنهرين والنعمانية والاحرار والدجيلة والعزيزية وبدر والكوت والجهاد وداموك والشهداء والعزة والوداد والمنتظر والشهيد.



واوضح ان البطولة شهدت تاجيل ثلاث مباريات لتزامنها مع ايام عاشوراء وكذلك الاستعداد لاقامة بطولة السوبر بين ناديي الزوراء والشرطة والتي انتهت بفوز الشرطة بلقب البطولة، منوها الى ان المباريات تضمنت مشاركة الاندية بنظام الدوري من مرحلة واحدة ، حيث يتاهل الفريق الذي يحتل المركز الاول الى دوري الدرجة الاولى، فيما يهبط اخر فريقين الى درجة ادنى، لافتا الى ان الاتحاد قرر اقامة اول مباراة مؤجلة بين ناديي الوداد والعزة على ملعب العزة والمباراة الثانية بين ناديي النعمانية والاحرار على ملعب النعمانية والمباراة الثالثة بين ناديي الشرقية والعزيزية على ملعب بدر.

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