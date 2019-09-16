محكمة جنايات ذي قار تصدر احكاما بالسجن لمدانين بالمخدرات

2019/09/16 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الاثنين، احكاما بالسجن لمدانين بالمخدرات.

وقال اعلام شرطة ذي قار، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "اصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما بالسجن لـ( 14) عام و شهر واحد بحق المدان ( ع , أ , ك ) البالغ من العمر 20 عام يسكن الناصرية حي الزهراء استنادا لإحكام المواد ( 444 ) و ( 442 ) و ( 446 ) من قانون العقوبات العراقي وذلك لارتكابه ثلاثة جرائم سرقة".

واضاف "كما اصدرت حكما بالسجن لـ( 8 ) اعوام و 6 اشهر بحق المدان ( ج , ع , ع ) البالغ من العمر 20 عام يسكن الناصرية ناحية اور استنادا لإحكام المواد ( 442 ) سرقة، من قانون العقوبات العراقي ) و المادة ( 28 ) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

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