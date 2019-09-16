The Voice” بموسمه الخامس يطل بحلة جديدة في 21 ايلول..راغب علامة يعود وسميرة سعيد تنضم واحلام ترحب وحماقي يستبشر خيرا

2019/09/16 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منوعات: يس عراق يطل برنامج “The Voice” بموسمه الخامس بعد إدخال العديد من التعديلات على نسخة هذا الموسم حيث عاد الفنان اللبناني راغب علامة الى صفوف المدربين فيما انضمت الفنانة المغربية سميرة سعيد الى الفريق.وتشمل التغييرات التي طرأت على صفوف المدربين مشاركة أحلام إلى جوار راغب علامة، حيث أن هناك أمرا إيجابيا جديدا في […]

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