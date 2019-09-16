التحالف الدولي يبحث حماية مطالب البيشمركة

2019/09/16 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقدت وزارة البيشمركة، اليوم الاثنين، ، اجتماعاً مع الممثلين والمستشارين العسكريين لدول التحالف الدولي ضد داعش.

وبحسب وسائل اعلام كردية فأنه "جرى خلال الاجتماع تسليط الضوء على اوضاع المنطقة وتحركات عناصر داعش الاخيرة".ووصف المشاركون "تنسيق البيشمركة والتحالف والقوات العراقية لمواجهة هذه المخاطر بالمهم والضروري".وفي جانب اخر "من الاجتماع جرى التباحث حول الية تنفيذ عدد من المشاريع المقترحة والتي يكون فيها مطالب البيشمركة محمية، فضلا عن توضيح الخطوات والمحاولات المقبلة في برنامج عمل الوزارة للسنوات الاربع المقبلة".وفي ختام الاجتماع، تمت "مناقشة خطوات وزارة البيشمركة لتنفيذ الاصلاح وتنظيم شؤون وزارة البيشمركة، حيث قال وزير البيشمركة في هذا الشان "واجب الجميع صعب وان ما بدأنا به مشروع حضاري واستراتيجي، لذلك سنستمر في هذه القافلة ونحتاج الى تعاون الجميع".



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