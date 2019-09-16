بالصور.. أبتلعت خاتم الخطوبة لسبب غريب

2019/09/16 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} خضعت سيدة أمريكية لعملية جراحية بعد أن خلعت خاتم الخطوبة من إصبعها وابتلعته وهي نائمة.

وقالت جينا إيفانز، البالغة من العمر 29 عاما، إنها كانت ترى أنها مع خطيبها بوبي في قطار مسرع واضطرت إلى ابتلاع الخاتم لحمايته من "الأشرار" الذين يطاردونها.واستيقظت إيفانز في منزلها الكائن في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لتدرك أنها كانت ترى حلما مزعجا، واكتشفت فقدان خاتمها المصنوع من الماس.وقالت إيفانز إنها كانت تدرك تماما ما حدث، وأيقظت بوبي لتشرح له الأمر، وذهب الاثنان إلى المستشفى.وأضافت أنها كانت تروي بصعوبة ما حدث إلى الأطباء، وقالت: "كنت أضحك و أبكي بشدة".ورصد فحص بالأشعة السينية وجود خاتم 2.4 قيراط في المعدة، واتفق الأطباء على أنه لن يكون من الحكمة تركه هكذا.وخضعت السيدة إيفانز، المقيمة في سان دييغو، لإجراء عملية جراحية لاستخراج الخاتم، لكنها قالت إن الأطباء طلبوا منها التوقيع على إقرار تتحمل فيه المسؤولية في حالة وفاتها.وقالت: "بكيت بشدة لأنه سيكون من الجنون إن تعرضت للوفاة".أضافت: "انتظرت طويلا خاتم الخطوبة اللعين هذا، وسأتزوج من بوبي هاول".وأجريت العملية الجراحية بنجاح، وقالت إيفانز إنها استيقظت وهي "تبكي على نحو هستيري".وقالت لقناة إيه بي سي الإخبارية : "كنت سعيدة جدا لأنني لا أعرف ما إذا كنت سأنظر إليه (الخاتم) لأقدره بنفس الطريقة".انتهى

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