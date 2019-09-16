2019/09/16 | 19:08

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بالوثائق ..



عبد المهدي رئيسا للعمليات المشتركة والفريق يار الله نائبا له

الاثنين

16

أيلول

2019 :

06:58 pm

26

اعادة تشكيل قيادة العمليات المشتركة بقيادة القائد العام للقوات

المسلحة عادل عبد المهدي والفريق عبد الامير يار الله نائبا له .

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