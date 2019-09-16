2019/09/16 | 19:08

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القبض على عصابة تسليب السيارات في المثنى (صور)

القت قيادة شرطة المثنى القبض على عصابة لتسليب السيارات في قضاء

الحمزة الغربي، وذلك بعد ان تم استلام الاخبار من قبل صاحب السيارة عن

المجرمين، حيث قاموا بتسليب عجلة نوع چارجر على الطريق الدولي

والاعتداء على سائقها بالالات الحاده (سكاكين ) امر السيد قائد شرطة المثنى اللواء سامي سعود بعد استحصال الموافقات

القضائية بتشكيل فريق عمل من قبل شعبة اجرام السماوه الصوب الصغير،

وبالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية في المثنى من اجل تعقبهم بشكل

سريع،حيث تم تعقبهم وإلقاء القبض عليهم وتدوين اقوالهم وتصديقها قضائيآ بعد

اعترافهم بالجريمة وتم توقيفهم وفق المادة 441 بدلالة المادة

31/406لينالوا جزائهم العادل

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