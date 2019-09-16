عبد المهدي يبحث مع همام حمودي التطورات السياسية في البلاد

2019/09/16 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

بحث

رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي

العراقي همام حمودي التطورات السياسية في البلاد.

وذكر

بيان لمكتب حمودي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “رئيس المجلس

الأعلى الإسلامي العراقي استقبل، اليوم، رئيس مجلس الوزراء”.

وأضاف

أن “الجانبين بحثا آخر التطورات السياسية في البلاد”.

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