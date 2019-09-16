2019/09/16 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

شكك

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، في زعم إيران ألّا علاقة لها بهجمات

على منشأتين نفطيتين في السعودية، مطلع الأسبوع، أسفرت عن خفض الإنتاج العالمي من

الخام بنسبة 5%.

وكتب

ترامب على تويتر يقول: ”تذكرون عندما أسقطت إيران طائرة مسيرة قائلة إنها كانت في

مجالها الجوي بينما لم تكن (الطائرة) في الحقيقة على مقربة منه أبدًا، تمسكوا بشدة بتلك القصة رغم

علمهم بأنها كذبة كبيرة.



والآن يقولون إنه لا علاقة لهم بالهجوم على السعودية..

سنرى؟“.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

11

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يشكك في نفي إيران علاقتها بهجمات السعودية‎) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يشكك في نفي إيران علاقتها بهجمات السعودية‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).