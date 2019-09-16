زعيم داعش ابو بكر البغدادي يصدر كلمة جديدة

2019/09/16 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدر زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي، مساء الاثنين، كلمة صوتية جديدة تحت عنوان "وقل اعملوا".وابتدأ البغدادي كلمة بمواعض لاتباعه حاثا اياهم على "الجهاد" مشيرا الى "مبايعات جديدة لخلافته".وقال البغدادي ايضا، "ماحدث من غزوات موحدة، هل الاولى من نوعها في تاريخ الجهاد المعاصر وهي احدى ثمرات الاعتصام، وقد امست امريكا ووكلاؤها تستنزف في ساحة صراع ممتدة".بحسب قوله.واشار البغدادي ايضا الى ان العمليات اليومية مستمرة على جبهات مختلفة.

تتمة..

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