عبد المهدي يبحث مع حمودي التطورات السياسية في البلد

2019/09/16 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :بشرى صابر

بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي التطورات السياسية في البلاد.

وذكر بيان لمكتب حمودي ، ان "رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي استقبل، اليوم، رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف أن "الجانبين بحثا آخر التطورات السياسية في البلاد".

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