عبد العزيز بن تركي رئيساً للاتحاد العربي لكرة القدم

2019/09/16 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز الأمير عبد العزيز بن تركي آل فيصل برئاسة الاتحاد العربي بالتزكية اليوم الإثنين في اجتماع الجمعية العمومية الذي أقيم اليوم.وكان يرأس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية لكنه استقال من المنصب خلال الأشهر القليلة الماضية.وأقيم اليوم اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم الـ 25 غير العادي في

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