2019/09/16 | 19:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تعرض منزل مدافع برشلونة أومتيتي للسطو) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
تعرض منزل مدافع برشلونة صامويل أومتيتي للسرقة، مساء السبت، بينما كان ناديه يلعب ضد بلنسية في دوري الدر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تعرض منزل مدافع برشلونة أومتيتي للسطو) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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