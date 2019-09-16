الامين العام للناتو يصل الى بغداد بصحبة القائد الاعلى للحلف في اوربا

2019/09/16 | 19:24

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بغداد :سومر نيوز

وصل الامين العام لحلف الناتو ينس شتولنبيرغ الى بغداد ، الاثنين، في زيارة الى بغداد لاجراء محادثات م...

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