تداعيات ضرب منشات النفط السعودية.. بريطانيا تطالب برد دولي واضح وموحد

2019/09/16 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت المملكة المتحدة، الهجوم الذي استهدف منشأتين تابعتين لشركة / أرامكو/ في السعودية، ووصفته بالخطير والشائن”.وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب / حسب وكالة الانباء السعودية واس/ إن الهجوم انتهاك سافر للقانون الدولي وبريطانيا تقف بقوة مع المملكة العربية السعودية.وأوضح راب أن :الهجوم له تداعيات على أسواق النفط العالمية والإمدادات، ويتعين أن يكون […]

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