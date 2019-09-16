روحاني يؤكد أن إيران وتركيا لديهما تطابق في وجهات النظر على صعيد مكافحة الارهاب

2019/09/16 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن إيران وتركيا لديهما تطابق في وجهات النظر على صعيد مكافحة الارهاب .وقال روحاني خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب اردوغان اليوم على هامش القمة الثلاثية لإيران وروسيا وتركيا في انقرة ، لحسن الحظ انه تم إحراز تقدم جيد على صعيد تنمية وتوسيع التعاون الدفاعي بين البلدين كما ان […]

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