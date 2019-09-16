تأجيل الحكم بحق المتهمين بتزوير أوراق درجال

2019/09/16 | 19:32

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بغداد/ الصباح

قرر قاضي محكمة جنح الرصافة تأجيل النطق بالحكم في قضية الموظفين الثلاثة في اتحاد الكرة المتهمين بالتزوير الى يوم الأحد المقبل.

وأفادت الأنباء عن نية القاضي جعل قضية موظف دائرة العلاقات وليد طبرة منفردة كونه لم يحضر جلسة الأمس، بينما يتواصل النظر بقضية أمين السر الدكتور صباح رضا ورئيس لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة ستار زوير.

وقرر القاضي بعد استماعه الى شهادات درجال ورضا وزوير واعضاء لجنة الاستئناف المصادقة على قرار ابعاد الأول عن دخول المعترك الانتخابي سابقا، وتأجيل النطق بالحكم الى يوم الاحد المقبل لعدم تواجد اعضاء لجنة الانضباط في جلسة الأمس.

ويمثل قرار التأجيل فرصة قد تكون أخيرة لحلحلة الأمور بين درجال واتحاد الكرة، لاسيما ان هناك اجتماعات مكثفة تعقد يوميا من أجل الوصول الى تفاهمات مشتركة تقضي بحل مجلس ادارة الاتحاد أو تشكيل لجنة مؤقتة تدير العمل، فضلا عن طرح أمر ثالث يتمثل في تشكيل مكتب تنفيذي جديد يتم تحديد الأعضاء فيه بالتشاور بين الطرفين.

على صعيد متصل قدم ستار زوير أمس الاثنين استقالته من العمل رئيسا للجنة الاستئناف في اتحاد الكرة، مبينا في الكتاب الرسمي الذي قدمه انه سيعلن عن اسباب استقالته في وقت لاحق وبالتفصيل.

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