انطلاق دوري الصالات النسوي

2019/09/16 | 19:32

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الحلة /محمد عجيل

انطلقت في القاعة الرياضية المغلقة في مدينة الحلة مباريات دوري اندية الدرجة الممتازة لكرة الصالات النسوي بمشاركة اندية شهربان والحدود وبلادي ونفط ميسان ونفط الشمال وافروديت وسيروان والجوية اضافة الى النادي البلدي المضيف للبطولة وأسفرت مباريات الدور الاول عن فوز شهربان على الحدود في مباراة الافتتاح بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد وتمكن بلادي من اجتياز نفط ميسان بسبعة اهداف للاشيء كما فاز نفط الشمال على أفروديت بتسعة اهداف للاشيء وحقق البلدي فوزا كبيرا على سيروان قوامه سبعة اهداف وقال عضو اللجنة المنظمة علي عباس لـ «الصباح الرياضي» ان مباريات الدوري تجري وفق اجواء رياضية متميزة وفي قاعة العاب رياضية حديثة ومكيفة حيث بادرنا الى استضافة هذه المباريات بعد ان وفرنا جميع وسائل الراحة للأندية المشاركة وهو انجاز يحسب للقائمين على رياضة بابل من حكومة محلية واتحاد فرعي وكان محافظ بابل كرار العبادي قد قَص شريط انطلاقة الدوري وألقى كلمة مقتضبة اكد فيها سعادة حكومة بابل والجماهير الرياضية في احتضان هذا العرس الكروي الذي يضم كافة اطياف الشعب العراقي وقال مازلنا حريصين على خدمة الرياضة العراقية وإيجاد السبل الكفيلة للنهوض بها وخاصة بما يتعلق بقطاع الرياضة النسوية مؤكدا مواصلة العمل من اجل استعادة الق حضارة بابل وتاريخها الذي يمتد لالاف السنين وان استضافة هذه البطولة جزء من خطتنا للتعريف بها بعد إضافتها لمنظمة اليونسكو للتراث العالمي .

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