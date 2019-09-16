حلول جذرية

2019/09/16 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كاظم الطائي

ازمة كرة القدم العراقية التي تتصدر مشهد رياضتنا حاليا ووصلت مدياتها الى اروقة محكمة (كاس ) الدولية والمحاكم في بلدنا لم تكن وليدة اليوم فقد عانت من مشاكل جمة واتهامات متبادلة بين اطراف عديدة منذ العام 2004 مع خروج منتخبنا الوطني مبكرا من بطولة الخليج العربي وارتدت في كل مرة قميصا فضفاضا وتداعيات دخلت البيت الكروي واعلنت عن استقالات فردية لم توقف نشاط المستديرة .

اهم المشاكل التي تعاني منها الادارة الكروية اقتصارها على عدد لا يناسب حجم تطلعاتها وتاريخ اللعبة في بلدنا وبقيت تطلعات لاعبي الامس ونجوم الملاعب في مراحل مختلفة واعمدة المستديرة من حكام ومدربين واداريين معلقة الى اشعار اخر ولم تكن الهيئات العامة المتعاقبة راغبة في احداث نقلة نوعية في مسار عملها عبر زيادة المنضوين لها ومناقشة الكثير من الخطوات الفاعلة لغدها .

الانتخابات الاخيرة كشفت المستور ووجد نجوم الكرة جدارا صلدا امامهم لبلوغ عتبة الهيئة الادارية سواء عبر صناديق الاقتراع او التعليمات المعيقة لترشيحهم ولم يحظ الكابتن يونس محمود بالاصوات الكافية لنيله منصب في اتحاد اللعبة ومنعت التفسيرات واللوائح الموضوعة مشاركة العديد من الاسماء لاسباب شتى منهم عدنان درجال ونشأت اكرم ونعيم صدام وعلاء كاظم واخرون .

درجال وعدد من النجوم لم يتركوا امر ما حل بترشيحهم من ابعاد غير قانوني سدى اذ نقلوا ملف القضية الى اطراف عديدة منها محكمة جنح الرصافة التي ستصدر قرارا قريبا كان من بين فقراته استدعاء امين سر اتحاد الكرة الدكتور صباح رضا ورئيس لجنة العلاقات وليد طبرة ورئيس لجنة الاستئناف ستار زوير الذي قدم استقالته امس واصحاب الدعوى لبيان اسباب منع اللاعب الدولي السابق من الترشيح في حين تنتظر الاوساط الرياضية ما سيصدر من محكمة (كاس) لانهاء هذا الملف الشائك .

تعديل مسار الهيئة العامة لاتحاد الكرة واعادة النظر بملفات عديدة تخص اللعبة وعودة الصفاء للعلاقة مع الاعلام الرياضي التي تشنجت في مناسبات سابقة كان اخرها ابان بطولة غرب اسيا التي اقيمت في اربيل وكربلاء بسبب اصرار رئيسه الملاعبد الخالق مسعود على عدم التعامل مع وفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية والاستعانة فقط بمكتبه الاعلامي من بين اهم التطلعات التي ينشدها الشارع الرياضي في المرحلة المقبلة .

المهمة الوطنية لمنتخبنا في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 والامم الاسيوية في الصين عام 2023 نتمنى ان تجرى بسياقات عمل خارجة عن اطر مشاكل اللعبة ويتم التنسيق المشترك من جميع الاطراف لانجاح هذه المشاركة ونحن امام محطتها الثانية في الشهر المقبل اليس كذلك ؟

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