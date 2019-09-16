2019/09/16 | 19:33

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أردوغان: تبقى صيغة أستانا المنصة الوحيدة للتسوية السورية

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أردوغان: تبقى صيغة أستانا المنصة الوحيدة للتسوية السورية

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