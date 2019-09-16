2019/09/16 | 19:33

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روحاني: الأزمة السورية يمكن حلها بالوسائل السياسية

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روحاني: الأزمة السورية يمكن حلها بالوسائل السياسية

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