فيديو لصلاح وماني يشعل مواقع التواصل

2019/09/16 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} من منا كعشاق كرة القدم لا يدخل على وسائل التواصل الإجتماعي أو مواقع الإنترنت يومياً لمتابعة أخبار كرة القدم، جميعنا نفعل ذلك، نقرأ يومياً الأخبار والتقارير والتي منها السليم والرسمي والآخر أكاذيب وشائعات، نحب متابعة ردود الأفعال وتعليقات الجماهير والمشاهير على أحداث اللعبة اليومية.

وسائل الإعلام مثل التلفاز والراديو منذ زمن، شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي مؤخراً السوشيال ميديا مثل تويتر وفيسبوك، جعلوا كل شيء قريب للإنسان كل خبر وأى موضوع يصل بسهولة في أى مكان.اليوم الجميع قريب من بعضه البعض على عكس الماضي كنا نرى فقط مباريات كرة القدم ونجوم اللعبة في الملاعب ولكن اليوم يمكننا متابعة أخبارهم اليومية بل والتفاعل معهم من خلال شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي.تابع في هذا التقرير أهم، أبرز وأطرف الأحداث في عالم كرة القدم ..



تعليقات المشاهير، الأساطير وجماهير كرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديامحمد صلاح ينشر فيديو كوميدي يشعل السوشيال ميديا ويحصل على أكثر من مئة ألف إعادة تغريد على تويتر.

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