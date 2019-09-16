2019/09/16 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أُحيل مقترح قانون مزدوجي الجنسية من المسؤولين الى اللجنة القانونية النيابية بعد جمع 81 توقيعا.

وقال مقدم الطلب النائب صباح الساعدي في مؤتمر صحفي: "تقدمت إلى رئاسة البرلمان بمقترح قانون مزدوجي الجنسية، وحددنا الفئات بدءا من الرئاسات الثلاث اضافة إلى القضاء الأعلى وصولا إلى رئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني والسفراء والقناصل والمحافظين وأعضاء الحكومات المحلية".واضاف "بناءا على هذا المقترح هؤلاء أما يتخلون عن جنسياتهم الثانية أو ترك الوظيفة"، مبينا "تم إحالة المقترح إلى القانونية النيابية بعد توقيع ٨١ نائبا، لردع هروب الفاسدين من حاملي مزدوجي الجنسية إلى جهة أخرى".



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. احالة قانون مزدوجي الجنسية من المسؤولين للبرلمان بـ81 توقيعاً) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. احالة قانون مزدوجي الجنسية من المسؤولين للبرلمان بـ81 توقيعاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).