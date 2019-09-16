الفتح تكشف عن أهم الملفات التي تحفظ سيادة العراق

2019/09/16 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الفتح، فالح الخزعلي، اليوم الاثنين، عن أبرز الملفات التي ستنظر بها لجنة متابعة الاجراءات الحكومية من اجل اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ سيادة العراق.وقال الخزعلي في حديث ل النبا للإخبار، ان "اللجنة التي شكلها مجلس النواب، في جلسته المنعقدة أمس السبت، ستنظر في ثلاثة ملفات مهمة، منها ملف جدولة خروج القوات الاجنبية من البلاد".

وأضاف، ان "اللجنة ستنظر ايضا في ملف تسليح القوات العسكرية العراقية، وفقا لحجم التحديات التي يمر بها البلاد، لتتمكن من تطوير قدراتها على حفظ سيادة البلاد، مبينا ان مشروع قانون موازنة 2020، سيتضمن تخصيصات مالية بهذا الاتجاه".

وأوضح، ان "الملف الثالث هو مناقشة دور وزارة الخارجية الخجول امام الاستهدافات الخارجية التي تعرض لها البلاد، مؤكدا ان القوات الامريكية تتحمل كل ما حصل في البلاد".



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