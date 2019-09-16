حقوق الانسان تحمل وزارة الهجرة ما يعاني منه النازحون

2019/09/16 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأكدت عضو مفوضية حقوق الانسان، فاتن الحلفي، اليوم الاثنين، إن كل ما يحصل الان للنازحين في مخيم الحاج علي والمخيمات الأخرى تتحمله وزارة الهجرة والمهجرين.

وقالت الحلفي، في حديث لوكالة النبا للاخبار، ان "محافظة نينوى ودائرة الهجرة والمهجرين هم من وضوعوا بعض الضوابط لمنع العودة الطوعية الجماعية للعوائل من مخيمات جنوب الموصل الى ديارهم"، مشيرةً الى ان "هناك عوائل نازحة من محافظة صلاح الدين والانبار يمنعون من العودة الى ديارهم الان".

وأضافت ان "مفوضية حقوق الانسان شكلت لجنة تقصي لرصد ما يحدث الان في المخيمات فضلا عن معرفة الجهات التي تقف وراء منع عودة النازحين الى ديارهم"، مؤكدةً ان "وضع النازحين داخل المخيمات متردي ومهين جدا".

وأشارت الى ان "النساء والأطفال الذي يعتبرون من عوائل داعش هم بالأساس ضحايا"، مطالبةً "الحكومة العراقية ان تنظر الى هذا الملف الإنساني وان يفتحوا مراكز تاهيلية لاعادة تاهيلهم من جديد".

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